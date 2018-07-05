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Denizlispor'da kaleye Stachowiak 

DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de aynı gün içinde 4 takviye birden yaparak iç transferde Burak Altıparmak ve Cenk, dış transferde ise Ankaragücü'nden Mbamba ile Konyaspor'dan Abdülkerim'le sözleşme imzalayan Denizlispor, aradığı...

Denizlispor'da kaleye Stachowiak 

DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de aynı gün içinde 4 takviye birden yaparak iç transferde Burak Altıparmak ve Cenk, dış transferde ise Ankaragücü'nden Mbamba ile Konyaspor'dan Abdülkerim'le sözleşme imzalayan Denizlispor, aradığı yabancı kaleciyi de buldu. Denizlispor, 3 sezondur Gazişehir Gaziantep formasını giyen Polonyalı kaleci Adam Stachowiak ile anlaşmaya vardı. Daha önce GKS Belchatow, Botev Plovdiv takımlarında da oynayan 32 yaşında, 1.90 boyundaki file bekçisi, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Geçen sezon Gaziantep temsilcisinde 33 maçta kaleyi koruyan Stachowiak, Denizlispor'un yıllar sonra ilk yabancı file bekçisi olacak. Daha önce de Burak Çalık, Muhammed Himmet, Gökhan Süzen, Deniz Vural, Seddar Karaman'la sözleşme imzalayan yeşil-siyahlılarda Başkan Mustafa Üstek, forvet ve sağ bek alarak beklemeye geçeceklerini söyledi. Denizlispor, altyapısında yetiştirip 2015'te profesyonel yaptığı 19 yaşındaki Hüseyin Atakan Üner'i transfer eden Altınordu'yla anlaşmaya vardı. Oyuncudan yetiştiricilik bedelini alan Denizli, bir sonraki transferinden de yüzde 30 pay kazanacak.

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