Denizlispor'da imzalar sürüyor

TFF 1'inci Lig'de sezonu tamamladıktan sonra iç transfere yönelen Denizlispor, Ziya ve Zeki'nin sözleşmelerini uzatmasının ardından stoper Tahacan'la da 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer yasağı bulunan yeşil siyahlılarda iç transferde prensip anlaşmasına varılan Ziya ve Keremcan yarın, Asil Kaan ise cuma günü 2 yıllık sözleşmeye imza atacak. Horoz'da yönetim kurulu toplantısında teknik direktör konusu da masaya yatırıldı.

Toplantıda teknik direktörlük için İsmail Kartal, Osman Özköylü, Yusuf Şimşek ve İsmet Taşdemir'in isimlerinin gündeme geldiği öğrenildi. Teknik direktörün, iç transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından belirlenmesi kararlaştırıldı.

Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Önceliğimiz iç transfer. Transfer yasağı nedeniyle teknik direktör konusunu iç transferi bitirdikten sonra çözmeye karar verdik" dedi. Denizlispor, sözleşme yenileyen isimlere alacaklarının yanı sıra yeni sezon peşinat taksitlerini ödüyor.