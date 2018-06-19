Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28...

Denizlispor'da imzalar perşembe günü atılacak

DENİZLİ, () SPOR Toto 1'inci Lig'de dış transferde Adanaspor'dan Gökhan Süzen ve Gazişehir Gaziantep'ten Muhammed Himmet Ertürk'ü alan Denizlispor'un, prensipte anlaşmaya vardığı Balıkesirspor'dan sol kanat Burak Çalık ve Altınordu'dan...

Denizlispor'da imzalar perşembe günü atılacak

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1'inci Lig'de dış transferde Adanaspor'dan Gökhan Süzen ve Gazişehir Gaziantep'ten Muhammed Himmet Ertürk'ü alan Denizlispor'un, prensipte anlaşmaya vardığı Balıkesirspor'dan sol kanat Burak Çalık ve Altınordu'dan ön libero Deniz Vural'a perşembe günü imza attırması bekleniyor. Başkan Mustafa Üstek, bir terslik yaşanmaması ihtimalinde bu oyuncuların Denizlisporlu olduğunu açıkladı. Yönetim, transfer listesindeki Boluspor'an Özgür İleri'yle ise anlaşma sağlayamadı. Denizlispor, daha önce de listede yer alan Recep Niyaz ve Erhan Kartal'dan vazgeçti.
İleri uca yapılacak takviye konusunda Boluspor'da 2016-17'de 20, geçen sezon 16 gol atan Rydell Poepon'a son teklifi sunan Denizlispor, BŞB Erzurumspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Christian Bekamenga'yı da listesinde tutuyor. Balıkesirspor'da 2016-17 sezonunda 14 gol bulan Bekamenga, geçen sezonu ise 2 golle geçti. Denizlispor, iç transferde teknik direktör Osman Özköylü'nün raporu doğrultusunda İsmail Haktan'la yollarını kesin olarak ayıracak. İsmail, geçen yıl devre arasında döndüğü yeşil-siyahlılarda 15 maçta 1 gol attı. İç transferde Burak Altıparmak ve Cenk Güvenç, son pürüzler giderilince imza atacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325