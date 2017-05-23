Denizlispor'da ilk imza Ziya'dan

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde sezonu tamamlayıp iç transfer görüşmelerine başlayan Denizlispor'da bu yıl attığı 9 gol ve oynadığı futbolla adından söz ettiren sol kanat oyuncusu Ziya Alkurt, sözleşme yenileyen ilk futbolcu oldu.Denizlispor yönetiminin yeniden sözleşme imzalamak için en fazla çaba harcayacağını düşündüğü başarılı futbolcu, sorun çıkarmadan 2 yıllık sözleşme yeniledi. Ziya, imza sonrası sosyal medya hesabından fotoğrafla birlikte , "Bir çok takımdan teklif gelmesine rağmen Denizlispor'u bu durumda bırakamazdım. Sözleşmemi 2 yıl daha uzattım. Hayırlı olsun" paylaşımını yaptı. Denizlispor yönetimi iç transfer görüşmelerinde Ziya'dan sonra kaleci Zeki Ayvaz'la da 2 yıllık nikah tazeledi.Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Denizlispor'un başarısında bu yıl oynadığı futbolla önemli bir paya sahip olan Ziya Alkurt'un iç transfer görüşmelerinde de önemli bir fedakarlık ve jest yaptığını söyledi. Ali Fırat, bu konuda şunları söyledi:"Transfer yasağımızın olduğunu bilen Ziya, kısa bir görüşmenin ardından önemli bir fedakarlık yaparak sözleşmesini yeniledi. Sahaya yansıttığı karakterini sözleşmesini yenilerken de gösterdi. Kalecimiz Zeki'yle de sözleşmemizi uzattık. Ziya gibi Zeki de kulübün transfer yasağını bildiğini söyleyerek anlayışlı davrandı. İki oyuncumuza da fedakarlıkları için teşekkür ediyoruz. Asil Kaan'la da prensipte anlaştık, cuma günü gelip imzayı atacak."

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