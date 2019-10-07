Denizlispor'da İldiz bilmecesi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - SÜPER Lig'de geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'a da deplasmanda 5-1 yenilerek milli araya moralsiz giren Yukatel Denizlispor'da, teknik direktör Yücel İldiz bilmecesi yaşanıyor. Tecrübeli teknik adamın kulüpteki geleceği henüz netleşmezken, Başkan Ali Çetin önemli açıklamalarda bulundu. İldiz'e bir yandan övgüler yağdıran Ali Çetin, diğer taraftan da ortada bir başarısızlığın olduğunu belirterek gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Yönetim kurulu toplantısında İldiz'le ilgili durum değerlendirmesi yapacaklarını ifade eden Ali Çetin, "Takımdaki düşüşü yönetim olarak görüşeceğiz. Bu kadar emek verilirken, her şey zamanında yapılırken ortada bir başarısızlık var. Bu başarısızlığın nedenleri hakkında konuşacağız. Yücel hocayla ilgili şu anda net bir şey söyleyemem. Ancak kendisinin arkasındayız. Hocamız bizim babamız gibi. Allah bin kere razı olsun. 3 maç kaybedince, 'Hadi güle güle' deme şansımız yok. Onun da fikrini almamız gerekiyor" dedi.

Mutlaka tedbir alacaklarını sözlerine ekleyen Çetin şu şekilde devam etti:

"İlk 5 hedefimizde hiçbir değişiklik yok. Ligin başındayız, henüz 7'nci haftadayız. Lider takımla aramızdaki puan farkı 6, yani 2 maç. Fazla bir puan farkı yok. Bu aradaki puan farkını açmamak için gerekli tedbirleri alacağız. Toplantıdan sonra kararlarımızı da açıklarız. Bu takımın başarılı olabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Canla başla tüm gücümüzle çalışacağız. Fenerbahçe maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bu milli maç arasını çok iyi eğerlendireceğiz."

RODALLEGA KIZDIRDI

Ligde 5 maçtır galibiyete hasret olan, Yeni Malatyaspor deplasmanındaki 5-1'lik yenilginin şokunu yaşayan Denizlispor'da Hugo Rodallega'nın sosyal medyadaki eğlenme görüntüleri taraftarı kızdırdı. Milli arada tatile çıkan futbolcu, bir gece kulübünde eğlenirken görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Taraftarlar, görüntülere, "Bizim Malatya'dan 5 yedik diye gözümüze uyku girmesin, Hugo Bey diskolarda eğlensin" diye tepki gösterip, yönetimin futbolcuya ceza kesmesini istedi. Trabzonspor'dan büyük umutlarla transfer edilen, sezonun ilk haftasına Galatasaray ağlarını sarstıktan sonra 5 maç suskun kalan Rodallega, Yeni Malatyaspor deplasmanında takımın tek golünü atmıştı.



