Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Denizlispor'da ikinci yolcu Kerem Can

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () -  SPOR Toto 1. Lig'e şampiyon bitirip 9 sene sonra Süper Lig'e dönen Abalı Denizlispor'da stoper Abdülkerim Bardakçı'nın ardından sol bek Kerem Can Akyüz'le de yollar ayrıldı. Atiker Konyaspor'dan kiralanan...

Denizlispor'da ikinci yolcu Kerem Can

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - 
SPOR Toto 1. Lig'e şampiyon bitirip 9 sene sonra Süper Lig'e dönen Abalı Denizlispor'da stoper Abdülkerim Bardakçı'nın ardından sol bek Kerem Can Akyüz'le de yollar ayrıldı. Atiker Konyaspor'dan kiralanan Abdulkadir kulübüne dönerken, sözleşmesi sona erecek Kerem'le ise nikah tazelenmeyeceği bildirildi. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem, sosyal medya hesabından ayrılık mesajları veririrken yönetime de sitem dolu mesajlar gönderdi. İç transferde hareketli günler geçiren Denizlispor'da sol bek Gökhan Süzen'in de kesin olarak takımla vedalaşacağı ifade edildi. 
Orta saha oyuncusu İsmail Aissati'yle de henüz anlaşma sağlayamayan yeşil-siyahlılarda sadece Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Lanre Kehinde, Burak Çalık, Oğuz Yılmaz ve Kibong Mbamba'nın mukaveleleri bulunuyor. Mehmet ve Recep kesin olarak takımda kalacak. Birçok kulübün radarında olan sözleşmesi biten Ziya Alkurt'la ise anlaşılma ihtimali zayıf. Ege ekibinde Başkan Ali Çetin, dış transferde bir futbolcu için ortalama 450 bin Euro para ödeyeceklerini dile getirdi. Çetin, "Her mevkiye transfer yapmayı planlıyoruz. Ancak kimseye hak ettiğinden fazla para vermeyeceğiz. Bayrama kadar 3 ya da 4 transfer yapmış oluruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328