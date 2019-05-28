Denizlispor'da ikinci yolcu Kerem Can

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () -

SPOR Toto 1. Lig'e şampiyon bitirip 9 sene sonra Süper Lig'e dönen Abalı Denizlispor'da stoper Abdülkerim Bardakçı'nın ardından sol bek Kerem Can Akyüz'le de yollar ayrıldı. Atiker Konyaspor'dan kiralanan Abdulkadir kulübüne dönerken, sözleşmesi sona erecek Kerem'le ise nikah tazelenmeyeceği bildirildi. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem, sosyal medya hesabından ayrılık mesajları veririrken yönetime de sitem dolu mesajlar gönderdi. İç transferde hareketli günler geçiren Denizlispor'da sol bek Gökhan Süzen'in de kesin olarak takımla vedalaşacağı ifade edildi.

Orta saha oyuncusu İsmail Aissati'yle de henüz anlaşma sağlayamayan yeşil-siyahlılarda sadece Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Altıparmak, Lanre Kehinde, Burak Çalık, Oğuz Yılmaz ve Kibong Mbamba'nın mukaveleleri bulunuyor. Mehmet ve Recep kesin olarak takımda kalacak. Birçok kulübün radarında olan sözleşmesi biten Ziya Alkurt'la ise anlaşılma ihtimali zayıf. Ege ekibinde Başkan Ali Çetin, dış transferde bir futbolcu için ortalama 450 bin Euro para ödeyeceklerini dile getirdi. Çetin, "Her mevkiye transfer yapmayı planlıyoruz. Ancak kimseye hak ettiğinden fazla para vermeyeceğiz. Bayrama kadar 3 ya da 4 transfer yapmış oluruz" dedi.

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