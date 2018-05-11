Denizlispor'da iki futbolcuya kanca

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı başaran Denizlispor'da forvet Mehmet Akyüz ve Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu Ismail Aissati'ye pek çok kulübün talip olduğu öğrenildi.

Devre arasında Denizlispor'a transfer olan iki futbolcudan Mehmet Akyüz'ün sözleşmesi 1 yıl daha sürüyor. Altay ve Yeni Malatyaspor'un ilgilendiği Aissati ise ay sonunda serbest kalacak.

Öte yandan başkan Mustafa Üstek'in kongre kararı alarak görevi bırakmaya hazırlandığı Denizlispor'da göreve gelecek yeni yönetim transfer döneminde zorlanacak.

