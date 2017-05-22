Denizlispor'da harekat başladı

TFF 1'inci Lig'de sezonu 40 puanla 11'inci sırada tamamlayan Denizlispor'da yönetim, iç transferi bu hafta içinde bitirmeyi hedefliyor.

Yeşil siyahlılar, iç transferde Asil Kaan, Zeki, Tahacan, Keremcan, Cihan, Yasin Ozan ve Veli Acar'la küçük pürüzler dışında prensip anlaşmasına vardı. Moritz'le yapılan görüşmelerde de büyük ölçüde anlaşma sağlandığı, bazı pürüzlerin aşılması ile imzaların atılacağı öğrenildi. Transfer yasağı nedeniyle mevcut kadrosunu koruyup sözleşmesi biten 14 futbolcuyla yeniden anlaşmak isteyen Denizlispor, Cenk, Ziya, Anıl, Barış Örücü, Sankoh ve Alperen'le yaptığı ilk görüşmelerde ise sonuç alamadı.

Barış, Göztepe maçının ardından sosyal medya hesabından taraftarla vedalaşırken, hafta içinde menejerinin Denizli'ye gelerek görüşme yapacağı öğrenildi. Cenk, Ziya, Anıl, Alperen ve Sankoh'un talep ettiği rakamlarla yönetimin önerdiği rakamlar arasında önemli fark bulunuyor. Denizlispor Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, bu hafta içinde futbolculara maç başı alacakları olan 3 milyon TL'nin dağıtılacağını, 8 futbolcularıyla büyük ölçüde anlaşmaya vardıklarını söyledi. Transfer yasağını kaldırabilmek için haziranda İsviçre'ye gideceklerini belirten Fırat, "İç transferden sonra teknik direktör konusunu çözeceğiz" dedi.



