Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişyi katleden terörist suçunu kabul etti
"Renia saldırısının DEAŞ adına yapıldığı...
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı
Vali, Raina operasyonunu açıklıyor CANLI
İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik
Soylu ve Türk polisine sosyal...

Denizlispor'da gündem transfer yasağını kaldırmak

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde deplasmanda 4-2 mağlup ettiği Göztepe'yi liderlik koltuğundan indirerek gözünü play off hattına çeviren Denizlispor'da yönetim transfer yasağının kaldırılmasını için girişimlerini sürdürüyor. Forma...

Denizlispor'da gündem transfer yasağını kaldırmak
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde deplasmanda 4-2 mağlup ettiği Göztepe'yi liderlik koltuğundan indirerek gözünü play off hattına çeviren Denizlispor'da yönetim transfer yasağının kaldırılmasını için girişimlerini sürdürüyor.
Forma reklamı için Lezita ile 3 milyon TL karşılığında 1.5 yıllık anlaşma yapan yeşil siyahlılar, paranın bu hafta kulübe aktarılmasını bekliyor. Yeşil siyahlı takım, kasaya girecek bu kaynakla futbolcuların birikmiş alacaklarının bir kısmı ödemeyi planlıyor.
Bandırmaspor deplasmanına hazırlanan Denizlispor'da UEFA lisans kursunda olan teknik direktör Ali Tandoğan'ın perşembe günü kente geleceği belirtildi.
Yeşil siyahlılarda cezalı Burak Altıparmak'ın yokluğunda orta sahada Sankoh'un şans bulması beklenirken, sol üst adalesinden sakatlanan Perovic takımdan ayrı çalışıyor. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Bandırma'da kazanarak deplasmanda 5'te 5 yapmak istiyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55