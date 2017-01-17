Denizlispor'da gündem transfer yasağını kaldırmak

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde deplasmanda 4-2 mağlup ettiği Göztepe'yi liderlik koltuğundan indirerek gözünü play off hattına çeviren Denizlispor'da yönetim transfer yasağının kaldırılmasını için girişimlerini sürdürüyor.

Forma reklamı için Lezita ile 3 milyon TL karşılığında 1.5 yıllık anlaşma yapan yeşil siyahlılar, paranın bu hafta kulübe aktarılmasını bekliyor. Yeşil siyahlı takım, kasaya girecek bu kaynakla futbolcuların birikmiş alacaklarının bir kısmı ödemeyi planlıyor.

Bandırmaspor deplasmanına hazırlanan Denizlispor'da UEFA lisans kursunda olan teknik direktör Ali Tandoğan'ın perşembe günü kente geleceği belirtildi.

Yeşil siyahlılarda cezalı Burak Altıparmak'ın yokluğunda orta sahada Sankoh'un şans bulması beklenirken, sol üst adalesinden sakatlanan Perovic takımdan ayrı çalışıyor. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Bandırma'da kazanarak deplasmanda 5'te 5 yapmak istiyoruz" dedi.