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Denizlispor'da gündem iç transfer

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde sezonu cumartesi günü evinde oynayacağı Göztepe maçıyla kapatmaya hazırlanan Denizlispor'da yönetim, iç transferi bu hafta bitirmeyi planlıyor. Mukavelesi biten futbolcularla geçen hafta masaya oturup kulübün fiyat...

Denizlispor'da gündem iç transfer
TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde sezonu cumartesi günü evinde oynayacağı Göztepe maçıyla kapatmaya hazırlanan Denizlispor'da yönetim, iç transferi bu hafta bitirmeyi planlıyor.
Mukavelesi biten futbolcularla geçen hafta masaya oturup kulübün fiyat politikasını bildiren yönetim, 2'nci görüşmede pazarlığı netleştirip anlaşma şartlarını belirleyecek. Öte yandan bu sezon attığı 9 golle takıma önemli katkıda bulunan Ziya Alkurt'un sözleşme yenilemek için yüksek rakam talep ettiği yolundaki haberleri yalanlayan Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini kaydetti. Diğer yandan 20 maçta forma giyip 5 gol atmayı başaran 19 yaşındaki sağ bek Alperen'in durumunu da değerlendiren Ali Fırat, bu konua şöyle dedi:
"Alperen'le görüşmemizi yaptık. Transferi konusunda çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Futbolcumuzla Süper Lig kulüplerinin ilgilenmesi bizi mutlu ediyor. Üst ligden somut bir öneri gelirse, kulübün de çıkarlarını dikkate alarak Alperen'in önünü açarız. Ancak 1'inci Lig'de kalmaya karar verirse, en azından yarım sezon daha Denizlispor formasını giymesini isteriz."
FIFA'dan iki dönem transfer yasağı cezası alan yeşil siyahlı yönetim ise mevcut kadroyu korumayı planlıyor.


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