Denizlispor'da gündem golcü

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona iddialı hazırlanan Denizlispor, yabancı golcü almak için kolları sıvadı.

Yeşil siyahlıların geçen sezon Giresunspor'da top koşturan 33 yaşındaki Maurice Junior Dale ile Ankaragücü'nden 24 yaşındaki Lanre Kehinde'yi gündemine aldığı belirtildi. Yönetimin Kehinde konusunda daha ısrarcı olduğu kaydedilirken, Nijeryalı golcüyle temasların sıklaştırıldığı vurgulandı. Kehinde, Ankaragücü formasıyla çıktığı 24 müsabakada 7 gol atıp 3 asist yaptı. Fransız Dale ise 32 karşılaşmada 7 gol kaydetti.