Denizlispor'da Ganvoula iddiası

DENİZLİ, ()

TFF 1. Lig'de devre arasında 10 futbolcuyla yollarını ayırdıktan sonra transfer harekatına girişen düşme hattındaki Denizlispor'un Belçika ekibi Anderlecht'ten Silvere Ganvoula'yı kiralayacağı iddia edildi. Geçen hafta Belçika ve Hollanda'dan futbolcularla görüştüklerini açıklayan Sportif Direktör Bülent Ertuğrul'un Kongo asıllı 22 yaşındaki Ganvoula konusunda önemli mesafe kaydettiği bildirildi.

Futbolcunun önümüzdeki günlerde Antalya kampına katılması bekleniyor. Daha önce bir dönem ülkemizde Elazığspor'da da görev yapan Ganvoula, bu sezon Belçika'da 11 maçta 1 gol attı. Kayserispor'dan sağ bek Canberk Aydın'ı alan Horoz'da anlaşma sağlanan Giresunspor'dan sol bek Canberk Dilaver ve Konyaspor'dan golcü Patrick Friday Eze de takıma katılacak.