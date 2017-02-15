Denizlispor'da futbolculara uyarı

DENİZLİSPOR, pazartesi günü kendi sahasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, yönetim oyuncularla toplantı yaparak Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki kötü futbol nedeniyle uyarıda bulundu.

Başkan Süleyman Urkay, Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat ve Basın Sözcüsü Taner Atilla, ligin ikinci yarısında yarışın kızıştığını, ara transferde kadrosunu güçlendiren alt sıralardaki takımların tırmanışa geçtiğini hatırlatarak futbolculardan dikkatli olmalarını istedi.

Taner Atilla, Sivasspor maçının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, taraftarlardan daha güçlü destek beklediklerini söyledi.

Galibiyet priminin toplam 100 bin lira olarak belirlendiğini ifade eden Atilla, "Böylesine kritik bir müsabakaya tam kadro hazırlanmak büyük avantaj. Bu maçta taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Pazartesi akşamı tüm Denizlisporluları Atatürk Stadı'nda görmek istiyoruz" dedi. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise kale arkası 10, açık ve A Kapalı 20, B ve D üst kapalı 25 lira olarak belirlendi.