Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi

Denizlispor'da futbolculara uyarı

TFF 1'inci Lig'de Denizlispor, Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda mağlup olup 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Denizlispor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcularla toplantı yaparak yenilgiyi değerlendirecek. Denizlispor...

Denizlispor'da futbolculara uyarı
TFF 1'inci Lig'de Denizlispor, Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda mağlup olup 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Denizlispor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcularla toplantı yaparak yenilgiyi değerlendirecek.
Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, yenilgiden çok oynanan futbolun ve futbolcularının tavrının gelecek için endişe verici olduğunu belirterek, futbolcular ve teknik heyetin uyarılacağını söyledi. Oynanan futboldan memnun olmadığını belirten Urkay, "Çok kötüydük. Bazı futbolcuların bireyselliği ve egoları yenilginin sebebi oldu. Rakibimiz çok iyi futbol oynamadı ama yakaladıkları fırsatları değerlendirdiler. Futbolda ciddiyeti elden bırakırsan, rehavete kapılırsan yenilgi kaçınılmaz. Bazı futbolcular bireysel oyunun ve kendi egosunun peşinde koşuyor. Bu deplasmanda kendi oyun modelimizin de dışına çıktık. Takımı ciddi anlamda uyaracağız" diye konuştu. Urkay, yenilgi nedeniyle ceza verilmeyeceğini söyledi.

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.