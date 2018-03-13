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Denizlispor'da Eze ve İsmail Haktan forma giyebilecek

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alıp düşme hattından kurtulma yarışında umutlanan Denizlispor'da sakatlığı geçen Eze ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde...

Denizlispor'da Eze ve İsmail Haktan forma giyebilecek

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alıp düşme hattından kurtulma yarışında umutlanan Denizlispor'da sakatlığı geçen Eze ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde sakatlanan İsmail Haktan, cumartesi günü Altınordu deplasmanında forma giyebilecek. Sakatlıkları bulunan Ziya ve Kerem Can'ın ise maça yetişme ihtimallerinin zayıf olduğu açıklandı. Rakiplerinin mağlup olduğu haftada Erzurum'u yenerek 3 puandan fazlasını kazandıklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Ahmet Selvi, "Ligin bitimine 7 hafta kala tüm maçlara final havasında çıkıp kazanmak için oynayacağız" dedi.
Denizlispor'da Altınordu galibiyetine 15'er bin TL prim dağıtılacak.

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