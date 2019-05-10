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Denizlispor'da efsaneler geliyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Kardemir Karaükspor'u yendiği takdirde bitime 1 hafta kala 9 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e dönüşünü resmen ilan edecek Abalı...

Denizlispor'da efsaneler geliyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Kardemir Karaükspor'u yendiği takdirde bitime 1 hafta kala 9 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e dönüşünü resmen ilan edecek Abalı Denizlispor'u efsane futbolcuları da yalnız bırakmayacak. 
Taraftarların organizasyonuyla yeşil-siyahlıların son Süper Lig'de yer aldığı dönemin efsane ikilisi Roman Kratochvil ve Tomas Abraham, pazar günü Karabükspor maçında olacak. Slovak futbolcu Kratochvil, Denizli'de 2002-2009 yılları arasında 7 sezon Süper Lig'de forma giydi. Çek futbolcu Abraham da 2004-2009 yılları arasında 5 sezon Kratochvil'le birlikte yeşil-siyahlılarda top koşturdu. Futbolu bırakan ikili, tribünde Denizlispor'un yanında olacak.
Denizlispor'da Atatürk Stadı'nda pazar günü saat 16.30'da oynanacak tarihi maç öncesi hafta içinde satışa çıkan tüm biletler biterken, şehir yeşil-siyah bayraklarla süslendi. Son iç saha maçında maraton tribün biletlerinin 15 TL'den 25 TL'ye yükseltilmesine tepki gösteren taraftar grubunun Karabük randevusunun ilk 20 dakikasında tezahürat yapmayıp ardından takıma destek verecekleri öğrenildi. Galibiyet halinde son haftaya bırakmadan Süper Lig'e çıkışını ilan edecek Denizlispor, 5 puan gerisindeki Hatayspor aynı saatte başlayacak maçta evinde Giresunspor'u yenemezse de Karabük karşısında alacağı skora bakmaksızın zafer turu atacak. Denizli, Süper Lig'e çıktığı takdirde yıl boyunca 100 milyon TL civarı gelir elde edecek.

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