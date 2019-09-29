Son Dakika
Denizlispor'da düşüş başladı
SÜPER Lig'e Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle müthiş bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor düşüşe geçti. Dün evinde Kasımpaşa'ya tek golle boyun eğen yeşil-siyahlılar oynadığı son 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Kasımpaşa...
SPOR 29.09.2019, 11:33
SÜPER Lig'e Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle müthiş bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor düşüşe geçti. Dün evinde Kasımpaşa'ya tek golle boyun eğen yeşil-siyahlılar oynadığı son 4 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Kasımpaşa karşısında girdiği net fırsatları değerlendiremeyen Denizlispor, evindeki son 2 maçı da 1-0 kaybederken, taraftarını üzdü.
İlk 2 haftada rakip ağlara 4 gol bırakan Ege temsilcisi, ardından hücumda sıkıntılar yaşamaya başladı. Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında sadece 1 gol atabilen Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, çok fazla gol kaçırmanın kendilerine pahalıya patladığını belirtti.
Kaçırdıkları pozisyonların ardından takımın moral bozduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimiz de ikinci yarıda golü bulunca oyundan düştük. Bütün bunlara rağmen hamleler yaptık. Oyunun sonuna kadar inanılmaz goller kaçırmaya devam ettik. Bu kadar pozisyona girip de gol atamadan kaybetmek hakikaten çok üzücü" diye konuştu.
RODALLEGA'NIN GOL HASRETİ
Denizlispor'un sezon başında Trabzonspor'dan büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği golcü Hugo Rodallega ilk haftada Galatasaray ağlarını havalandırırken, son 5 haftada ise suskunları oynadı. Çıktığı 6 maçta 1 kez sevinebilen 33 yaşındaki oyuncu büyük moral bozukluğu yaşadı. Teknik direktör Yücel İldiz ise öğrencisine destek verip, "Rodallega diğer arkadaşları gibi goller kaçırdı ancak bir gol atarsa arkası gelir diye düşünüyorum" dedi.
İlk 2 haftada rakip ağlara 4 gol bırakan Ege temsilcisi, ardından hücumda sıkıntılar yaşamaya başladı. Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Kasımpaşa karşılaşmalarında sadece 1 gol atabilen Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, çok fazla gol kaçırmanın kendilerine pahalıya patladığını belirtti.
Kaçırdıkları pozisyonların ardından takımın moral bozduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimiz de ikinci yarıda golü bulunca oyundan düştük. Bütün bunlara rağmen hamleler yaptık. Oyunun sonuna kadar inanılmaz goller kaçırmaya devam ettik. Bu kadar pozisyona girip de gol atamadan kaybetmek hakikaten çok üzücü" diye konuştu.
RODALLEGA'NIN GOL HASRETİ
Denizlispor'un sezon başında Trabzonspor'dan büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği golcü Hugo Rodallega ilk haftada Galatasaray ağlarını havalandırırken, son 5 haftada ise suskunları oynadı. Çıktığı 6 maçta 1 kez sevinebilen 33 yaşındaki oyuncu büyük moral bozukluğu yaşadı. Teknik direktör Yücel İldiz ise öğrencisine destek verip, "Rodallega diğer arkadaşları gibi goller kaçırdı ancak bir gol atarsa arkası gelir diye düşünüyorum" dedi.
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|6
|9
|5. Galatasaray
|6
|9
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Denizlispor
|6
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Kasımpaşa
|6
|7
|11. Trabzonspor
|5
|6
|12. Konyaspor
|5
|6
|13. Beşiktaş
|5
|5
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|5
|16. Ankaragücü
|5
|5
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Bursaspor
|6
|12
|2. Ümraniye
|6
|11
|3. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|4. Keçiörengücü
|6
|10
|5. Adana Demirspor
|5
|9
|6. Fatih Karagümrük
|5
|9
|7. İstanbulspor
|6
|9
|8. Altay
|6
|9
|9. Hatayspor
|5
|8
|10. Balıkesirspor
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|6
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|6
|13
|6. Athletic Bilbao
|7
|12
|7. Villarreal
|7
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Betis
|7
|8
|11. Getafe
|7
|7
|12. Levante
|6
|7
|13. Osasuna
|6
|7
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|7
|2