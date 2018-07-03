Denizlispor'da Dimitriadis olmadı

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Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Denizlispor, dış transferde bir süredir görüşmeleri sürdürdüğü Yunan asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Panos Dimitriadis ile anlaşamadı.

Geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Dimitriadis'le alacağı ücret konusunda uzlaşma sağlanamadı. Başkan Mustafa Üstek kendilerinden 250 bin Euro, akıllı ev ve lüks otomobil talep eden 31 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçti.

Öte yandan yönetimin iç transferde Burak Altıparmak, Cenk Güvenç'le yaptığı görüşme sonrası iki futbolcunun imza atıp kampa katılacağı öğrenildi. Veli'yle de bir görüşme yapılırken Berkan ve Barış Örücü konusunda karar verilmedi. Başkan Üstek, piyasadaki yüksek rakamlardan dert yanarak, "Hiçbir futbolcunun ayağı yere basmıyor" yorumunu yaptı.