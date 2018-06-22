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Denizlispor'da Deniz ve Aissati de tamam

DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, dış transferde Gazişehir'den Muhammed Himmet Ertürk, Adanaspor'dan Gökhan Süzen ve Balıkesirspor'dan Burak Çalık'tan sonra daha önce anlaşmaya vardığı Altınordu'dan ön...

Denizlispor'da Deniz ve Aissati de tamam

DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, dış transferde Gazişehir'den Muhammed Himmet Ertürk, Adanaspor'dan Gökhan Süzen ve Balıkesirspor'dan Burak Çalık'tan sonra daha önce anlaşmaya vardığı Altınordu'dan ön libero Deniz Vural'la da sözleşme imzaladı. Geçen sezon Altınordu'da 29 maçta forma giyen 29 yaşındaki gurbetçi ön libero, Başkan Mustafa Üstek'in katıldığı törenle 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Deniz, Türkiye kariyerinde daha önce Eskişehirspor, Balıkesirspor ve Alanyaspor formaları da giydi. Denizlispor, iç transferde ise uzun süredir görüştüğü Aissati'yle nikah tazeledi. Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu tesislerde Deniz gibi 1+1 yıllığına imza atıp yeniden Denizlisporlu oldu.

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