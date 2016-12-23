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Denizlispor'da Cihan döndü

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da sezon başında kadro dışı kalan orta saha oyuncusu Cihan Özkaymak yeniden takıma döndü. İsmail Haktan'ın sözleşmesini fesheden yeşil siyahlıların Cihan'ı tekrar kadroya dahil ettiği öğrenildi....

Denizlispor'da Cihan döndü
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da sezon başında kadro dışı kalan orta saha oyuncusu Cihan Özkaymak yeniden takıma döndü. İsmail Haktan'ın sözleşmesini fesheden yeşil siyahlıların Cihan'ı tekrar kadroya dahil ettiği öğrenildi. Aylar sonra takıma dönen Cihan idmanlara başladı.
Asbaşkan Tahir Atilla, alacakları için Futbol Federasyonuna'na giden Cihan'la sorunu çözdüklerini belirterek, "Cihan'dan sakatlığı ve kadro şişkinliği yüzünden yararlanamamıştık. Yeniden oyuncumuz takıma döndü. Cihan bize katkı sağlayacak" diye konuştu.
Pazar günü ilk yarının son maçında Giresunspor ile evinde karşı karşıya gelecek Denizlispor'da yönetim futbolculara 150 bin TL'lik prim dağıttı. Elazığspor ve Eskişehirspor maçının primlerini alan oyuncuların morali yükselirken, takım Giresunspor maçı için galibiyet sözü verdi.
Öte yandan sakatlıkları bulunan kaleci Zeki ve Sankoh'tan da iyi haberler geldi. Sağlık heyeti iki futbolcunun Giresunspor sınavında sahada olacağını söyledi. Öte yandan yönetim kurulu, bilet fiyatlarını belirledi. Kale arkası 10, açık 15, A Kapalı 20, B ve D kapalı tribün biletleri 25 liradan satılacak.

 

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