Denizlispor'da Cihan'da sözleşme yeniledi

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde transfer yasağı nedeniyle sezon biter bitmez mevcut futbolcularının sözleşmelerini yenilemeye başlayan Denizlispor, orta saha oyuncusu Cihan Özkaymak'a da imza attırdı.Süleyman Urkay'ın başkanlığı döneminde imzaladığı sözleşmeyi iptal ederek yeni yönetimle 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Cihan'ın yönetimin talebi üzerine alacağı ücrette indirim yaparak sözleşmesini yenilediği öğrenildi. Ziya, Zeki, Tahacan ve Kerem Can'ın ardından Cihan'la da sözleşme uzatan yeşil-siyahlı yönetim, Alperen ve Barış Örücü'nün menajerleriyle masaya oturacak.Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, iç transfer çalışmalarının süreceğini belirterek, "Kulübümüzün menfaatlerini düşünerek en uygun şekilde kadromuzu korumak istiyoruz. Oyuncularımızın anlayışı ve Denizlispor'a olan bağlılıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Gelecek sezonda futbolcularımızdan daha iyi bir performans bekliyoruz" dedi.Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, Sankoh, Cenk, Anıl ve Moritz'le de anlaşıp kadroyu korumak istediklerini söyledi. Horoz'da Asbaşkan Mehmet Kavak, alacağı 150 bin TL'yi kulübe bağışladı.

FOTOĞRAFLI