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Denizlispor'da çifte imza 

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, transferde iki futbolcuya imza attırdı. Yeşil-siyahlılar altyapısından yetişen ve son olarak Gaziantep Gazişehir formasını giyen Muhammed Himmet Ertürk ile Adanasporlu...

Denizlispor'da çifte imza 

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, transferde iki futbolcuya imza attırdı. Yeşil-siyahlılar altyapısından yetişen ve son olarak Gaziantep Gazişehir formasını giyen Muhammed Himmet Ertürk ile Adanasporlu Gökhan Süzen'i transfer etti. Yapılan görüşmelerde oyuncularla her türlü anlaşma sağlanırken, 24 yaşındaki Muhammed ile 30 yaşındaki Gökhan yeşil-siyahlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor'da 2013 senesinde profesyonelliğe imza atan sağ kanat oyuncusu Muhammet Kırıkhanspor'da da görev yaptı. 
Son 2 senedir Gaziantep'te kariyerini sürdüren Muhammed Himmet geride kalan sezonda 25 maça çıkıp 2 gol attı. Düzcespor'dan yetişen Gökhan ise Galatasaray altyapısında forma giydikten sonra Medipol Başakşehir'e geldi. Burada profesyonel olan deneyimli sol bek, Alibeyköyspor, Beşiktaş, Gaziantepspor, Sivasspor, Tokatspor, Giresunspor ve Adanaspor'da top koşturdu. Başkan Mustafa Üstek takviyelerin süreceği bilgisini vererek, "Denizlispor'un menfaatlerini gözeterek kadromuzu kurmaya başladık" diye konuştu.

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