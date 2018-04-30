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Denizlispor'da büyük sevinç

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Gaziantepspor'u 5-0 mağlup ederek kümede kalmayı büyük oranda garantileyen Denizlispor'da başkan Mustafa Üstek, üzerinden çok büyük bir yükün kalktığını...

Denizlispor'da büyük sevinç

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Gaziantepspor'u 5-0 mağlup ederek kümede kalmayı büyük oranda garantileyen Denizlispor'da başkan Mustafa Üstek, üzerinden çok büyük bir yükün kalktığını söyledi. 
Emeklerinin karşılığını aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden başkan Mustafa Üstek, "Çok bahtiyar oldum. Sezon başından bu yana ne çektiğimizi bir Allah, bir de biz biliyoruz. Büyük fedakarlıklar ve emeklerle bu yerlere kadar geldik. 'Bu takım yüzde 100 düştü' dediklerinde bile umudumuzu kesmeyip yönetim kurulundaki arkadaşlarımla gecemizi gündüzümüze katarak takımı ve kulübü ayakta tutmaya çalıştık" diye konuştu.
"Aslında söylenecek çok şey var ama önemli olan Denizli'nin markası olan Denizlisporumuzun ligde kalması, Denizlililerin ve taraftarlarımızın yüzlerinin gülmesiydi" diyen Üstek, "Bunu güç de olsa başarabildik. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Artık bu takıma sahip çıkılmasını istiyoruz. Geride sadece Boluspor maçımız kaldı. Buradan da puan alarak ligde kalacağız. Daha sonra gelecek yılın planlamasının acilen yapılması gerekiyor" dedi. 
Üstek, yönetim kurulu ile bir araya gelip değerlendirme toplantısı yapacaklarını da sözlerine ekledi. Pazar günü ligin son maçında Boluspor ile deplasmanda oynayacak Denizlispor'da cezalı ya da sakat oyuncu bulunmuyor. 
 

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