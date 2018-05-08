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Denizlispor'da buruk sevinç

DENİZLİ, () SEZONUN büyük kısmını puan tablosunun en alt basamağında geçirdiği Spor Toto 1. Lig'e son hafta tutunmayı başaran Denizlispor, üst üste açıklamalarla kümede kaldığına sevinemedi. Sezonun son bölümünde göreve gelerek...

Denizlispor'da buruk sevinç

DENİZLİ, ()

SEZONUN büyük kısmını puan tablosunun en alt basamağında geçirdiği Spor Toto 1. Lig'e son hafta tutunmayı başaran Denizlispor, üst üste açıklamalarla kümede kaldığına sevinemedi. Sezonun son bölümünde göreve gelerek takımı ligde tutan isim olan teknik direktör Fatih Tekke, Boluspor'la oynanan 34. hafta maçında ayrılık sinyali verdi. Tekke, yönetimle ilgili sitemkar açıklamalar yaptı.
Yeşil-siyahlılarda sezon boyunca büyük mali fedakarlıklar yaparak çalışan, yıllardır kulübün başını ağrıtan FIFA dosyalarını temizleyip transfer yasağını açan yönetimde Başkan Mustafa Üstek de göreve devam etmeme kararı verdi.
27 Mayıs'a kongre kararı alan Denizlispor'da futbolculardan Barış Örücü, Berkan, Cenk, Asil Kaan, Eze, Hasan Kılıç, Lazic ve Canberk, şimdiden takımdan ayrıldı.

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