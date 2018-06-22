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Denizlispor'da Burak'tan imza

DENİZLİ, () SPOR Toto 1. Lig'de transfer sezonunu hareketli geçiren Denizlispor, geçen hafta anlaşmaya vardığı Balıkesirspor'dan ayrılan Burak Çalık'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde Erzincanspor, Altay, Samsunspor, Adanaspor...

Denizlispor'da Burak'tan imza

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de transfer sezonunu hareketli geçiren Denizlispor, geçen hafta anlaşmaya vardığı Balıkesirspor'dan ayrılan Burak Çalık'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde Erzincanspor, Altay, Samsunspor, Adanaspor ve Adana Demirspor formalarını da giyen 29 yaşındaki oyuncu, Başkan Mustafa Üstek'in katıldığı törenle imza attı. Sol kanatta ve ileri uçta görev yapan Burak, geçen sezon 21 maçta 5 gol attı, kariyerinde 1. Lig'de 218 karşılaşmada toplam 57 kez ağları sarstı. 
Daha önce Muhammed Himmet ve Gökhan Süzen'le de sözleşme imzalayan Denizlispor, anlaşmaya vardığı Altınordu'dan ayrılan ön libero Deniz Vural'a da imza attıracak. Yeşil-siyahlılar, iç transferde uzun süredir ikna etmeye çalıştığı Aissati'yle de büyük oranda anlaştı. İç transferde Aissati'nin yanı sıra Cenk Güvenç ve Burak Altıparmak'ın imza atmaları bekleniyor. Yönetimle anlaşmaya varamayan Kappel ise Altay'ın yolunu tuttu. Listesine birçok ismi alan Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Salı günü başlayacak.

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