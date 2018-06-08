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Denizlispor'da Bülent Ertuğrul istifa etti

DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'yü getiren Denizlispor'da Sportif Direktör Bülent Ertuğrul, istifa etti. Daha önce futbolcu olarak uzun yıllar forma giydiği kulüpte geçen sezon sportif...

Denizlispor'da Bülent Ertuğrul istifa etti

DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'yü getiren Denizlispor'da Sportif Direktör Bülent Ertuğrul, istifa etti. Daha önce futbolcu olarak uzun yıllar forma giydiği kulüpte geçen sezon sportif direktörlük görevine getirilen Bülent Ertuğrul, görevinin sona erdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ertuğrul, "Görev süremiz boyunca bizden desteğini esirgemeyen sayın protokolümüze, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a, Kulüp Başkanımız Mustafa Üstek ile değerli yönetim kurulu üyelerimize ve büyük taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi.
KALEYE REKORTMEN FİLE BEKÇİSİ 
Denizlispor, Osman Özköylü'nün 6 yıl sonra teknik direktörlüğe getirilmesiyle iç ve dış transfere hız verdi. Denizlispor'un Asil Kaan'ın ayrıldığı kale için Boluspor'dan ayrılan Ertuğrul Taşkıran ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. 28 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul'un geçen sezon başında Fenerbahçe'den genç futbolcu Melih Okutan'la birlikte 1 milyon Euro bonservis bedeliyle 1'inci Lig'deki Boluspor'a transfer olması tartışma yaratmıştı. Tecrübeli file bekçisi, 1'inci Lig'de rekor bonservisle geldiği Bolu'da yalnız 2 maçta görev yapabilmişti.

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