Denizlispor'da Başkan Üstek'ten başarı sözü

Ligdeki ilk 3 maçında Adanaspor'a deplasmanda 3-0, İstanbulspor'a evinde 1-0 yenilen, Eskişehirspor deplasmanından ise 2-2'lik beraberlikle dönen yeşil siyahlı ekip henüz 3 puanla tanışamazken, Başkan Üstek takımın toparlanacağını dile getirerek, "Artık halkımızla birlikte daha güçlüyüz. Sportif anlamda başarının gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Futbolcularımıza ve teknik heyete güveniyoruz. Yakın zamanda istediğimiz galibiyetler gelecektir. Bütün Denizli halkımızın bayramını kutlar, herkese sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim" diye konuştu.
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