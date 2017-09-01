Denizlispor'da Başkan Üstek'ten başarı sözü

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da Başkan Mustafa Üstek, camiaya başarı sözü verdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın geleneksel hale getirdiği halkla bayramlaşma törenine katılan ve kulüple ilgili bilgi alan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Hakettiğiniz yerde değilsiniz. Daha iyi noktalarda olabilirsiniz. Biz sizin her zaman arkanızdayız" mesajı verdi. Bunun üzerine başarı sözü veren Başkan Mustafa Üstek, "Galibiyetler alarak üst sıraları zorlamak istiyoruz. Henüz ligin çok başındayız" diye konuştu.Ligdeki ilk 3 maçında Adanaspor'a deplasmanda 3-0, İstanbulspor'a evinde 1-0 yenilen, Eskişehirspor deplasmanından ise 2-2'lik beraberlikle dönen yeşil siyahlı ekip henüz 3 puanla tanışamazken, Başkan Üstek takımın toparlanacağını dile getirerek, "Artık halkımızla birlikte daha güçlüyüz. Sportif anlamda başarının gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Futbolcularımıza ve teknik heyete güveniyoruz. Yakın zamanda istediğimiz galibiyetler gelecektir. Bütün Denizli halkımızın bayramını kutlar, herkese sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim" diye konuştu.

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