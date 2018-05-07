Denizlispor'da Barış'tan veda

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalmayı başararak sezonu tamamlayan Denizlispor'da Barış Örücü veda mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan gurbetçi futbolcu, "Denizlispor'da çıkmış olduğum 101 maçın ayrı ayrı gururu ve onuru var üzerimde. Gerçek Denizlispor taraftarlarına ve bana bu fırsatı veren tüm hocalarıma minnettarım. Yeni hikayeler yazana kadar beni Denizlisporlu Barış olarak hatırlarsanız yeter. O zamana kadar sağlıcakla kalın, hakkınızı helal edin" dedi.

Bu sezon 5 gol atan orta saha oyuncusunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Horoz'da Berkan, Cenk, Asil Kaan'ın yanı sıra devre arasında kiralık gelen Eze, Hasan Kılıç, Lazic ve Canberk, son Boluspor deplasmanına gitmeyip özel izinle takımdan ayrılmıştı.