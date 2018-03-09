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Denizlispor'da Atakan kadro dışı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () SPOR Toto 1. Lig'de Adana Demirspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek kümede kalma yolunda ağır yara alan Denizlispor'da genç orta saha oyuncusu Atakan Üner süresiz kadro dışı bırakıldı. Denizlispor yönetiminin...

Denizlispor'da Atakan kadro dışı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de Adana Demirspor'a deplasmanda 3-1 yenilerek kümede kalma yolunda ağır yara alan Denizlispor'da genç orta saha oyuncusu Atakan Üner süresiz kadro dışı bırakıldı. Denizlispor yönetiminin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 18 yaşındaki futbolcuyla 2020 yılına kadar mukavele yapmak istediği ancak futbolcunun menajerinin bu öneriye sıcak bakmadığı bildirildi. Bunun üzerine kurmayların teklifi kabul etmeyen Akakan'ı U21 takımına gönderdiği öğrenildi. Yeşil-siyahlıların altyapısından yetişen Atakan, bu sezon 12 lig maçında formayı terletirken, 1 kez de gol sevinci yaşadı.

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