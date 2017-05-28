Denizlispor'da Asil ve Alperen masada

Yeni teknik direktör konusunda aceleci davranmayacaklarını anlatan Fırat, "İç transferi tamamladıktan sonra çalıştırıcımızı belirleyeceğiz. Birçok teknik adam kulübümüzde çalışmak için bizimle görüşmeye çalışıyor. Ama yönetim olarak önce kadromuzu koruyacağız. Bu hafta büyük ölçüde iç transferi bitireceğiz. Ardından takımımızı başarıya ulaştıracak teknik direktörümüzü kamuoyuna açıklayacağız" diye konuştu.
Yeni teknik direktör konusunda aceleci davranmayacaklarını anlatan Fırat, "İç transferi tamamladıktan sonra çalıştırıcımızı belirleyeceğiz. Birçok teknik adam kulübümüzde çalışmak için bizimle görüşmeye çalışıyor. Ama yönetim olarak önce kadromuzu koruyacağız. Bu hafta büyük ölçüde iç transferi bitireceğiz. Ardından takımımızı başarıya ulaştıracak teknik direktörümüzü kamuoyuna açıklayacağız" diye konuştu.