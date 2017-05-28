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Denizlispor'da Asil ve Alperen masada

İÇ transferde kaleci Zeki, Ziya, Keremcan, Cihan ve Tahacan'la 2 yıllık sözleşme uzatan Denizlispor, sözleşmeleri önümüzdeki hafta sona erecek Asil Kaan ve Alperen'le de masaya oturacak. Başkan Yardımcısı Ali Fırat, iki futbolcunun da gelecek...

Denizlispor'da Asil ve Alperen masada
İÇ transferde kaleci Zeki, Ziya, Keremcan, Cihan ve Tahacan'la 2 yıllık sözleşme uzatan Denizlispor, sözleşmeleri önümüzdeki hafta sona erecek Asil Kaan ve Alperen'le de masaya oturacak. Başkan Yardımcısı Ali Fırat, iki futbolcunun da gelecek sezon yeşil siyahlı formayı giyeceğine inandığını söyledi. Fırat, "Diğer futbolcularımız Moritz, Barış Örücü, Cenk ve Anıl'ın da menajerleriyle görüşüyoruz" dedi.
Yeni teknik direktör konusunda aceleci davranmayacaklarını anlatan Fırat, "İç transferi tamamladıktan sonra çalıştırıcımızı belirleyeceğiz. Birçok teknik adam kulübümüzde çalışmak için bizimle görüşmeye çalışıyor. Ama yönetim olarak önce kadromuzu koruyacağız. Bu hafta büyük ölçüde iç transferi bitireceğiz. Ardından takımımızı başarıya ulaştıracak teknik direktörümüzü kamuoyuna açıklayacağız" diye konuştu. 
 

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