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Denizlispor'da Andaç ve Necati yolcu

DENİZLİSPOR'da yönetim kurulu bir yandan gerçekleştirilecek birleşme nedeniyle bir yandan Denizli Büyükşehir Belediyespor'un 11 Ocak'ta yapılacak kongresine hazırlık yaparken, diğer yandan da futbolcuların durumunu değerlendiriyor. Yeşil...

Denizlispor'da Andaç ve Necati yolcu
DENİZLİSPOR'da yönetim kurulu bir yandan gerçekleştirilecek birleşme nedeniyle bir yandan Denizli Büyükşehir Belediyespor'un 11 Ocak'ta yapılacak kongresine hazırlık yaparken, diğer yandan da futbolcuların durumunu değerlendiriyor.
Yeşil siyahlılar, alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken kaleci Necati ve Eskişehirspor'dan kiralanan forvet Andaç Güleryüz'le yolları ayırma kararı aldı. Yönetim, Necati'nin 100 bin TL tutarındaki alacağını ödeyerek sözleşmesini feshedecek. Ziraat Türkiye Kupası maçları dışında forma şansı bulamayan forvet Andaç da gönderilecek.
Denizlispor yönetimi, bir çok takımın transfer listesinde olan Alperen Babacan için farklı bir formül geliştirdi. Transfer yasağı sorununu henüz çözemeyen Denizlispor, Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un istediği 19 yaşındaki genç futbolcuya bu sezon ihtiyacı olduğunu düşünerek satılması halinde yapılacak anlaşmanın yıl sonunda geçerli olması şartı getirecek. Denizlispor'da Alperen için en ciddi teklifin Antalyaspor'dan geldiği öğrenildi. Yeşil siyahlılar Antalyaspor'a, "Alperen şimdi imza atsın ama sezon sonunda size verelim" diyecek. 2 Ocak'a kadar izinli olan futbolculardan Şevki Çınar ve Yasin Ozan, izinden faydalanıp nişan törenlerini yaptı, evlilik yolunda ilk adımı attı.

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