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Denizlispor'da Alperen kiralık geliyor

DENİZLİ, () SPOR Toto 1. Lig'de Denizlispor'un kendisiyle anlaşıp haftalardır bonservis problemini çözmeye çalıştığı Akhisarsporlu sağ bek Alperen Babacan, kiralık olarak yuvaya dönecek. Denizlispor, altyapısında yetiştirip geçen...

Denizlispor'da Alperen kiralık geliyor

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de Denizlispor'un kendisiyle anlaşıp haftalardır bonservis problemini çözmeye çalıştığı Akhisarsporlu sağ bek Alperen Babacan, kiralık olarak yuvaya dönecek.
Denizlispor, altyapısında yetiştirip geçen sezon başında Akhisar'a yolladığı Alperen'i 1 yıllığına kiralayacak. Akhisar, kulüp bulmasını istediği 21 yaşındaki oyuncuyu geçen sezon ikinci yarıda da Denizlispor'a kiralamıştı.
Denizlispor, Çaykur Rizespor'dan yine eski oyuncusu Recep Niyaz'ın yanı sıra yabancı golcü transferini de noktalamaya çalışıyor. Yeşil-siyahlı kulüpte taraftartan sorumlu asbaşkanlık görevine Mustafa Demirkollu getirildi. Afyon kampını noktalayıp 2 gün izin yapan Denizlispor, yarın Kızılcahamam'da yeniden kampa girecek. 

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