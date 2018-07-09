DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de kadrosunu yabancı golcü dışında büyük oranda şekillendiren Denizlispor'da geçen sezonun ikinci yarısında Akhisarspor'dan kiralandıktan sonra yeniden anlaşmaya varılan Alperen Babacan, 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Akhisarspor'un altyapısında yetiştikten sonra geçen sezon başında transfer olduğu Akhisar'da şans bulamayıp eski kulübüne dönen, geçtiğimiz günlerde ise kulüp bulması istenen Alperen, bonservis sorununu çözdü. 21 yaşındaki sağ bek resmi sözleşmeye imza atıp Afyonkarahisar kampında takıma katılacak. Denizlispor'a transfer döneminde 2 kez görüşülüp kulübüyle anlaşma sağlanamayan Recep Niyaz konusunda da yeni bir umut doğdu. Recep'in mevkisine yabancı transfer yapan kulübü Çaykur Rizespor'la yeniden görüşme yapılması bekleniyor.
Denizlispor'da Alperen imza atıyor
DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de kadrosunu yabancı golcü dışında büyük oranda şekillendiren Denizlispor'da geçen sezonun ikinci yarısında Akhisarspor'dan kiralandıktan sonra yeniden anlaşmaya varılan Alperen Babacan, 3 yıllık...
09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:01
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.