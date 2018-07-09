Denizlispor'da Alperen imza atıyor

DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig'de kadrosunu yabancı golcü dışında büyük oranda şekillendiren Denizlispor'da geçen sezonun ikinci yarısında Akhisarspor'dan kiralandıktan sonra yeniden anlaşmaya varılan Alperen Babacan, 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Akhisarspor'un altyapısında yetiştikten sonra geçen sezon başında transfer olduğu Akhisar'da şans bulamayıp eski kulübüne dönen, geçtiğimiz günlerde ise kulüp bulması istenen Alperen, bonservis sorununu çözdü. 21 yaşındaki sağ bek resmi sözleşmeye imza atıp Afyonkarahisar kampında takıma katılacak. Denizlispor'a transfer döneminde 2 kez görüşülüp kulübüyle anlaşma sağlanamayan Recep Niyaz konusunda da yeni bir umut doğdu. Recep'in mevkisine yabancı transfer yapan kulübü Çaykur Rizespor'la yeniden görüşme yapılması bekleniyor.