Denizlispor'da alkışlar Tekke'ye

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'deki son hafta mücadelesinde Boluspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olmasına rağmen küme düşen Samsunspor'un 2 puan önünde ligde kalmayı başaran Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke, alkışı hak etti.

Aylarca ligin son sırasına demir atan, sezonun büyük bölümünü düşme hattında geçiren Horoz'u 21 haftada 17 puanla, kurtuluş barajının 7 puan gerisinde devralan genç teknik adam, 13 maçta 21 puan toplayıp takımı ligde tuttu.

Sezonu 38 puanla 15. sırada tamamlayan yeşil-siyahlılarda Tekke'nin Bolu randevusu öncesi açıklamaları ise kafaları karıştırdı. Kendisine teşekkür edilmediği gerekçesiyle sitemli olan Fatih Tekke, yönetimden henüz kimseden göreve devam etmesi konusunda talep gelmediğini söyledi. Denizlispor'da Berkan, Cenk, Asil Kaan'ın yanı sıra devre arasında kiralık gelen Eze, Hasan Kılıç, Lazic ve Canberk, Boluspor deplasmanına gitmeyip özel izinle takımdan ayrıldı.