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Denizlispor'da adaylar artıyor

DENİZLİ, () - DENİZLİSPOR'da pazar günü yapılan kongrede güven tazeleyen Başkan Mustafa Üstek ve yönetimi, teknik direktör adayları arasına 3 ismi daha ekledi. Fatih Tekke'yle yeniden anlaşma zemini arayan Denizlispor'da yönetimin bu ihtimal...

Denizlispor'da adaylar artıyor

DENİZLİ, () - DENİZLİSPOR'da pazar günü yapılan kongrede güven tazeleyen Başkan Mustafa Üstek ve yönetimi, teknik direktör adayları arasına 3 ismi daha ekledi. Fatih Tekke'yle yeniden anlaşma zemini arayan Denizlispor'da yönetimin bu ihtimal gerçekleşmezse tecrübeli bir ismi göreve getirmek istediği, Yücel İldiz, Hüseyin Kalpar ve Giray Bulak alternatiflerini değerlendirdiği öğrenildi. Halen Balıkesirspor'u çalıştıran Bulak, kulübüyle sözleşme yenileme arifesind. Denizlispor'un sözleşmesi biten isimlerden Aissati'yle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Spor Toto 1'inci Lig'deki birçok kulübün transfer listesine giren golcü Mehmet Akyüz, takımda tutulacak. Tecrübeli futbolcu alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe tebligat göndermişti.

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