Denizlispor'da aday çok

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin İstanbulspor'la anlaştığının öğrenilmesinin ardından arayışlar hızlandı.

Daha önce Yücel İldiz, Hüseyin Kalpar ve Giray Bulak'ı gündemine alan yeşil-siyahlıların Abdullah Ercan'a da teklif götürdüğü bildirildi. Ercan'la yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edelirken, yönetimin en kısa sürede yeni teknik direktörünü açıklayacağı bildirildi. Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'da görev alan Ercan, U17 ve U21 milli takımları ile Gaziantepspor'u çalıştırdı.