Denizlispor'da 8 futbolcunun bileti kesildi

Şimdiye kadar 10 futbolcuyla yollarını ayıran Denizlispor'da ara transferde kadrolarını takviye edeceklerini hatırlatan Başkan Üstek, takıma ne kadar takviye gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. Şimdiye kadar sadece bir yerli oyuncu ile anlaştıklarını, işin imzaya kaldığını belirten Üstek, "En az 8 transfer yapacağız. Bu sayı 10'a da çıkabilir. Bütçemizi biraz aşacağız belki ama Denizlispor için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Transferde hızlı hareket edeceğiz. Ben İstanbul'a, Hikmet Olgun ve Taner Atilla başka illere giderek görüşmelerini yapacak. Hızlı ve nokta transfer yapacağız" dedi. Yeşil-siyahlı yönetimin Akhisarspor'dan Alperen Babacan, Bursaspor'dan İsmail Konuk ve Göztepe'den Segbefia'yla görüştüğü öğrenildi.
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