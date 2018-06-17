Denizlispor'da 5 yıl sonra buluştular

DENİZLİ, () - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da yeni transfer Gökhan Süzen ve takımın golcüsü Mehmet Akyüz, 5 yıl sonra yeniden aynı kulüpte buluşacak. Mehmet ve Gökhan, 2012-13 sezonunda Beşiktaş'ta birlikte forma giydi. Gökhan, o sezon 1.1 milyon Euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den transfer olduğu Kartal'da 12 maçta görev yaptı.

Mehmet de o yıl siyah-beyazlılarda 6 karşılaşmada oynayıp ardından sonraki sezon Akhisarspor'un yolunu tuttu. Tecrübeli sol bek Gökhan, 2016-17 sezonunda Sivasspor'la 1'inci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı. İki futbolcu yeni sezonda yine birlikte Denizlispor'un şampiyonluğu için ter dökecek. Denizlispor, birçok kulübün transfer listesindeki Mehmet'i bırakmayı kesinlikle düşünmüyor.