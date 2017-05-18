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Denizlispor'da 5 eksik

TFF 1'inci Lig'de son haftada evinde play off mücadelesi veren Göztepe ile karşı karşıya gelecek Denizlispor'da 5 futbolcu takımdaki yerini alamayacak. Yeşil siyahlılarda stoper Tahacan'ın cezalı olduğu, Moritz, Alperen, Ziya ve Cenk'in...

Denizlispor'da 5 eksik
TFF 1'inci Lig'de son haftada evinde play off mücadelesi veren Göztepe ile karşı karşıya gelecek Denizlispor'da 5 futbolcu takımdaki yerini alamayacak.
Yeşil siyahlılarda stoper Tahacan'ın cezalı olduğu, Moritz, Alperen, Ziya ve Cenk'in de sakatlığından ötürü cumartesi günü forma giyemeyeceği bildirildi.
Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, önemli eksiklerin olmasına rağmen, Göztepe'yi yeneceklerini söyledi. Sezonun son maçında taraftara galibiyetle veda edeceklerini ifade eden Fırat, "Rakibin konumu bizi alakadar etmiyor. Göztepe, Denizli"den 1 puan almayı dahi düşünmesin" dedi.
Fırat, sahadaki rekabetin çok ayrı olduğunu sözlerine ekleyip, "Göztepeli herkesi stadımızda çok iyi bir şekilde ağırlayacağız. Ama saha içinde kesinlikle kazanmak için mücadale edeceğiz" dedi. 

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