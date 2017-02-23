Denizlispor'da 15 puana 1 milyon TL prim

TFF 1'inci Lig'de 4 haftadır galip gelemeyen Denizlispor'da kötü gidişe dur demek isteyen yönetim, kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Yeşil siyahlı yönetim, pazartesi günü deplasmanda oynanacak Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında başlamak üzere, önümüzdeki 5 maçta alınacak 15 puana 1 milyon TL prim vermeyi kararlaştırdı. Başkan Süleyman Urkay, Mersin İdmanyurdu (D), Samsunspor, Boluspor, Büyükşehir Gaziantepspor (D) ve Altınordu'yu yenmeleri halinde futbolcuları toplam 1 milyon TL ile ödüllendireceklerini açıkladı.

Aynı periyotta toplanacak 13, 12, 11 ve 10 puan için de prim vereceklerini belirten Başkan Urkay, miktarların takım kaptanlarının futbolcularla yapacağı görüşmede belirleneceğini söyledi. Pazartesi günü son dakika golüyle 3-2 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında sergilenen iyi futbol ve takımın kazanma hırsını göz önüne alarak iç saha yenilgilerine verilen 50 bin TL'lik cezayı da uygulamayacaklarını ifade eden Urkay, "Önümüzdeki 5 maç, ligdeki konumumiz açısından büyük önem taşıyor. 5 galibiyet bizi Play off potasına taşır" dedi. FOTOĞRAFLI