Denizlispor'da 15 puana 1 milyon TL prim

Aynı periyotta toplanacak 13, 12, 11 ve 10 puan için de prim vereceklerini belirten Başkan Urkay, miktarların takım kaptanlarının futbolcularla yapacağı görüşmede belirleneceğini söyledi. Pazartesi günü son dakika golüyle 3-2 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında sergilenen iyi futbol ve takımın kazanma hırsını göz önüne alarak iç saha yenilgilerine verilen 50 bin TL'lik cezayı da uygulamayacaklarını ifade eden Urkay, "Önümüzdeki 5 maç, ligdeki konumumiz açısından büyük önem taşıyor. 5 galibiyet bizi Play off potasına taşır" dedi. FOTOĞRAFLI
Aynı periyotta toplanacak 13, 12, 11 ve 10 puan için de prim vereceklerini belirten Başkan Urkay, miktarların takım kaptanlarının futbolcularla yapacağı görüşmede belirleneceğini söyledi. Pazartesi günü son dakika golüyle 3-2 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında sergilenen iyi futbol ve takımın kazanma hırsını göz önüne alarak iç saha yenilgilerine verilen 50 bin TL'lik cezayı da uygulamayacaklarını ifade eden Urkay, "Önümüzdeki 5 maç, ligdeki konumumiz açısından büyük önem taşıyor. 5 galibiyet bizi Play off potasına taşır" dedi. FOTOĞRAFLI