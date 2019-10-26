Denizlispor çıkış arıyor

DENİZLİ, () - SÜPER Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet özlemini 6 maça çıkarıp düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor, yarın deplasmanda Gençlerbirliği'nin karşısına çıkacak. Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta Halis Özkahya görev alacak. Konuk yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega görev alamayacak.

Milli maç arasında teknik direktör Yücel İldiz'in yerine göreve getirilen ve ilk maçında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden deneyimli çalıştırıcı Mehmet Özdilek, Ankara'dan galibiyetle döneceklerine inandığını ifade etti. Özdilek, "Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıda oynanan futbol beni memnun etmişti. Hafta içinde iyi hazırlandık. Gençlerbirliği geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 yenip dikkatleri üzerine çekti. Kolay maç yok" yorumunu yaptı.

Denizlispor'un muhtemel on biri: Stackhowiak - Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Murawski, Olcay, Aissati, Recep, Barrow, Estupinan