Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Cemal Bingül (xx), Utku Tunavelioğlu (xx)

DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xx) - Burak (xx), Cenk (xxx), Taşkın (xx), Kerem Can (xx) (Dk. 63 Veli xx), Alperen (xxx), Aissati (xxx), İsmail Haktan (x) (Dk. 36 Berkan xx), Ziya (x) (Dk. 38 Cihan xx), Kappel (xxx), Mehmet Akyüz (xxxx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu (x) - Tolga (x), Acka (x), Trtovac (xx), Hakan Arslan (xx), Taylan (x) (Dk. 74 Gökhan Karadeniz x), Scuk (xx), Metin (x), Burhan (x) (Dk. 69 Savage x), Erhan (x), Nobre (xx) (Dk. 81 Bekamenga x)

GOLLER: Dk. 20 Nobre (Erzurumspor) - Dk. 68 ve Dk. 75 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Kappel, Cenk, Alperen, Taha Can, Asil Kaan, Burak (Denizlispor) - Burhan, Hakan Arslan, Trtovac (Erzurumspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de 27'nci hafta mücadelesinde düşme hattındaki Denizlispor evinde ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin golü 20'nci dakikada Nobre'den gelirken, Denizlispor'un gollerini 68 dakikada ve 75'inci dakikada Mehmet Akyüz kaydetti. Bu sonuçla yeşil-siyahlılar 30 puana ulaşmasına rağmen ateş hattından kurtulamazken, Erzurum temsilcisi 37 puanda kaldı. Denizlispor, 47'nci dakikada Kappel'le bir penaltı atışından faydalanamadı. Denizlispor’un teknik patronu Fatih Tekke, tedbirli olarak disipline sevk edildiği için karşılaşmayı protokol tribününde izledi.

19'uncu dakikada Erzurumspor’un gelişen atağında sağ kanattan Metin’in ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyondaki Erhan vuramadı, defans topu uzaklaştırdı.

20'nci dakikada Erzurumspor öne geçti. Kaleci Hakan’ın uzun pasında topla buluşan Erhan, ceza yayı üzerinden sert vurdu, kaleci Asil Kaan’dan dönen meşin yuvarlağı Nobre ağlara gönderdi: 0-1.

33'üncü dakikada Denizlisporlu Kappel’in ceza sahası dışından şutunda top az farklı dışarı çıktı.

45'inci dakikada Kerem Can’ın sol kanattan ortasında Kappel kafa vurdu, top auta gitti.

47'nci dakikada Denizlispor penaltı kazandı. Konuk ekip ceza sahasında Hakan Arslan’ın top eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kappel, topu üstten dışarı gönderdi.

66'ncı dakikada Cihan’ın sol kanattan ortasında Mehmet’in kafayla vurduğu top üst direkten döndü, savunma topu uzaklaştırdı.

68'inci dakikada sağdan ceza sahasına giren Mehmet Akyüz, karşı karşıya kaldığı kaleciyi kapattığı köşeden avladı: 1-1.

75'inci dakikada Aissati’nin ceza sahası dışından sert şutunda savunmaya çarpan topu önünde bulan Mehmet yarım voleyle meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Denizlispor maçı 2-1 kazandı.

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