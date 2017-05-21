Denizlispor bu sene stres yaşatmadı

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde son 2 sezonda küme düşme tehlikesinden son haftalarda kurtulan Denizlispor, bu seneyi rahat bitirerek taraftarına stres yaşatmadı.

Pazar akşamı evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalarak sezonu 40 puanla 11'inci sırada bitiren yeşil siyahlılarda skora en çok katkı yapan isim 9 gol ve 6 asistle oynayan Ziya Alkurt oldu. Göztepe maçı sonrası gösterdikleri performans nedeniyle futbolcularına teşekkür eden teknik direktör Kenan Atik, "Böyle karşılaşmalarda oyuncuları motive etmek güç oluyor. Son dakikaya kadar gol kovalayan, istekli oynayan ekibimi kutluyorum. Göztep'ye de play off'ta başarılar diliyorum" dedi.

Denizlispor'da bitime 3 hafta kala göreve gelen Mustafa Üstek başkanlığındaki yönetim, 3 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.