Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversiteli Tuğba 'Beni aramayın' notu bırakıp ortadan kayboldu
'Ailemle görüşmek istemiyorum'
2016'da 12 milyar liralık senet protesto edildi
1 milyon senet protesto edildi
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı

Denizlispor borç eritiyor

Osman Nuri BOYACI/ DENİZLİ, ()- TÜRKİYE 1inci Ligi'nde play off'a kalma mücadelesi veren Denizlispor, eski futbolcularına olan borçlarını bir bir kapatıyor. Maddi sorunlar yüzünden transfer yasağını kaldıramayan yeşil siyahlıların...

Denizlispor borç eritiyor

Osman Nuri BOYACI/ DENİZLİ, ()- TÜRKİYE 1inci Ligi'nde play off'a kalma mücadelesi veren Denizlispor, eski futbolcularına olan borçlarını bir bir kapatıyor.
Maddi sorunlar yüzünden transfer yasağını kaldıramayan yeşil siyahlıların Başkanı Süleyman Urkay, Lezita grubu ile yapılan 3 milyon TL'lik sponsorluk anlaşmasının kendilerine ilaç gibi geldiğini belirterek, "Eski borçları temizliyoruz. Sylla ile olan sorunu çözdük. Genkov'a da 20 bin Euro ödedik" dedi.
Bayram Fetai, Leozinho ve Anmar'ın kulüpten alacaklı olduğu bilgisini de veren Başkan Urkay, "Bu borçları bir plan dahilinde bitireceğiz. Mevcut futbolcularımızın da alacaklarını aksatmamaya gayret ediyoruz. Primlerin tamamını hesaplara yatırdık. Geçen hafta 0-0 berabere kalınan Bandırmaspor karşılaşması için ise bir ödeme yapmayacağız" cümlelerini kullandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55