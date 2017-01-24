Denizlispor borç eritiyor

Osman Nuri BOYACI/ DENİZLİ, ()- TÜRKİYE 1inci Ligi'nde play off'a kalma mücadelesi veren Denizlispor, eski futbolcularına olan borçlarını bir bir kapatıyor.

Maddi sorunlar yüzünden transfer yasağını kaldıramayan yeşil siyahlıların Başkanı Süleyman Urkay, Lezita grubu ile yapılan 3 milyon TL'lik sponsorluk anlaşmasının kendilerine ilaç gibi geldiğini belirterek, "Eski borçları temizliyoruz. Sylla ile olan sorunu çözdük. Genkov'a da 20 bin Euro ödedik" dedi.

Bayram Fetai, Leozinho ve Anmar'ın kulüpten alacaklı olduğu bilgisini de veren Başkan Urkay, "Bu borçları bir plan dahilinde bitireceğiz. Mevcut futbolcularımızın da alacaklarını aksatmamaya gayret ediyoruz. Primlerin tamamını hesaplara yatırdık. Geçen hafta 0-0 berabere kalınan Bandırmaspor karşılaşması için ise bir ödeme yapmayacağız" cümlelerini kullandı.