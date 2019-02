Denizlispor Başkanı Çetin: "Şampiyon olarak çıkacağız"

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü şampiyonluk yolunda evinde Altınordu ile çok kritik karşılaşmaya çıkacak 43 puanlı lider Denizlispor'da Başkan Ali Çetin önemli açıklamalar yaptı. Süper Lig yarışında emin adımlarla ilerlediklerini anlatan Ali Çetin, sponsor bulamamaktan da yakındı. Her karşılaşmanın kendileri açısından final niteliği taşıdığını belirten yeşil-siyahlıların başkanı, "Altınordu ile çok kritik bir 90 dakika oynayacağız. Bundan sonra her maç final havasında geçecek. Tüm 3 puanlara talibiz. Liderliğimizi korumak istiyoruz, şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyoruz. Taraftarımız sağ olsun bizi hiç yalnız bırakmıyor. Muhteşem bir atmosfer oluşturuyorlar. Şehir ve camia olarak şampiyonluğu kitlenmiş durumdayız" dedi.

Ligin zirvesinde olmalarına rağmen sponsor bulmakta zorlandıklarını söyleyen Ali Çetin, "Lider takımın ne yazık ki sponsoru yok. Haftalık sponsorlarla bu işi çözmeye çalışıyoruz. Bu da taşıma suyla değirmen döndürmek gibi oluyor. Bu çok acı bir durum. Kentimizdeki iş dünyasından daha fazla destek bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak takım için gece gündüz koşuyoruz. Futbolcularımız da bizi mahcup etmiyor ve çok çalışıyorlar. Takım olarak gidişatımızdan çok memnunum. Ancak dinamiklerin de bir an önce harekete geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Altınordu maçının hazırlıklarını sürdüren Ege ekibinde kart cezalısı Ziya, babasının cenazesi için Nijerya'ya giden Kehinde ile sakat Himmet pazar günü sahada olmayacak.