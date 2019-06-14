Denizlispor Başkanı Çetin: Bazı menajerler kulübe giremez
SPOR Toto Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, bazı menajerlerin kulübe girmesinin yasaklandığını söyledi. "Kimseye ekstradan para veremeyiz" diyen Başkan Çetin, "Elbette bazı menajerlerle görüşüyoruz. Elinde Süper...
14 Haziran 2019 Cuma 12:02
SPOR Toto Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, bazı menajerlerin kulübe girmesinin yasaklandığını söyledi. "Kimseye ekstradan para veremeyiz" diyen Başkan Çetin, "Elbette bazı menajerlerle görüşüyoruz. Elinde Süper Lig oyuncuları olan menajerlerle temasa geçtik. Denizlispor'da ekstra ekmek olmadığını herkesin bilmesi lazım. Futbolcunun ederi ne kadarsa o kadar vereceğiz. Bizim için Denizlispor'un parası çok değerli. Taraftarı heyecanlandıracak flaş bir iki isim haricinde kimseye fazla ücret ödemeyeceğiz" diye konuştu. Çetin ayrıca, 1,8 milyon Euro değerindeki bir oyuncuyla temas halinde olduklarını ve tekliflerini kabul etmesi durumunda bu futbolcunun 1,1 milyon Euro'ya imza atabileceğini kaydetti. Transferde görüştükleri oyuncuların isimlerini sır gibi sakladıklarını sözlerine ekleyen Çetin, "Biz kime talip olursak başka kulüpler de oluyor. Bu yüzden isimleri kamuoyu ile paylaşmamaya çalışıyoruz. Kamuoyunda ismini paylaştığımız isimlere başka kulüpler de talip olunca işler sarpa sarıyor" dedi.
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