Denizlispor Başkanı Çetin: 9 yıllık hasret sona erecek

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü evinde Balıkesirspor Baltok'u yenip en yakın rakibi Hatayspor'un Adanaspor'a mağlup olması, Osmanlıspor'un da puan kaybetmesi halinde bitime 3 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı resmen garantileyecek Abalı Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, 9 yıllık hasreti bitireceklerini söyledi. Son olarak 2009-2010 sezonunda Süper Lig'de mücadele ettiklerini ifade eden Çetin, "Önümüzde 4 finalimiz kaldı. Belki de bu hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyeceğiz. Camia olarak kenetlendik, inandık. Zorlu ve çekişmeli bir sezon yaşıyoruz. Çoğu gitti azı kaldı. Bu saatten sonra hata yapma lüksümüz yok. Yıllardır Denizli şehri bu anları bekliyor. Biz de büyük özlemi sona erdireceğiz" dedi.

Balıkesirspor karşılaşmasında kapalı gişe oynamayı hedefleyen yönetim bilet fiyatlarını belirledi. Gold ve VIP 100, kapalı B-D üst 35 TL, kapalı A-E üst ve alt 25, maraton 15, kale arkası ile misafir tribünü ise 10 TL'den satışa çıktı. Taraftardan Sorumlu Yönetici Ramazan Erbil, Atatürk Stadı'nı şölen yerine çevireceklerini belirterek, "Balıkesirspor'u yendiğimiz takdirde mutlu sona daha çok yaklaşacağız. Atatürk Stadı'nın dolmasını istiyoruz" diye konuştu.

Hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda kanat oyuncusu Ziya'nın cezası sona ererken, takımda eksik bulunmuyor.