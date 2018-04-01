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Denizlispor - Ankaragücü: 3-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () STAT: Atatürk HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Baki Tuncay Akın (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx) DENİZLİSPOR: Zeki (xxx) - Tahacan (xx), Burak (xx) (Dk. 56 Berkan xx), Cenk (xxx), Alperen (xx), Ziya (xxx) (Dk. 87 Barış),...

Denizlispor - Ankaragücü: 3-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Baki Tuncay Akın (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)
DENİZLİSPOR: Zeki (xxx) - Tahacan (xx), Burak (xx) (Dk. 56 Berkan xx), Cenk (xxx), Alperen (xx), Ziya (xxx) (Dk. 87 Barış), Cihan (xx), Hasan (xxx), Aissati (xxx), Kappel (xxx) (Dk. 78 İsmail Haktan x), Mehmet (xxx)
ANKARAGÜCÜ: Korcan (x) - Erdem (xx), Alihan (x), Yusuf (xx), Sedat (x), Kenan (xx), Arif (x) (Dk. 46 Gençer x), Mbamba (x) (Dk. 42 Putsilla x), Ferhat (xx), Umut (xx), İlhan (x) (Dk. 85 Enes)
GOLLER: Dk. 10 (P) Hasan, Dk. 45+7 Kappel, Dk. 70 Mehmet (Denizlispor) - Dk. 90+1 Umut (Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Cenk, Burak, Kappel (Denizlispor) - Alihan, Putsilla, Mehmet (yedek kulübesinde) (Ankaragücü)
KIRMIZI KART: Dk. 45 Alihan (Ankaragücü)

Spor Toto 1'inci Lig’in 29'uncu hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Ankaragücü’nü evinde 3-1 yenen Denizlispor, düşme potasından kurtuldu. Karşılaşmanın ilk yarısında protokol tribünü karıştı. Denizlispor ve Ankaragücü yöneticileri birbirine girdi. Çıkan kavgada Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ardından güvenlik güçleri araya girip kavgayı önledi. Atilla’nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

10'uncu dakikada Denizlispor’un golü geldi. Ceza sahasında Ziya’nın yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Hasan takımını öne geçirdi: 1-0.
39'uncu dakikada Kappel’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Akyüz’ün şutu sonuç getirmedi.
45+1. dakikada Ankaragücü 10 kişi kalırken, protokol tribününde kavgalar çıktı. Mehmet Akyüz’e sert faul yapan Alihan, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kırmızı kartın ardından Ankaragücü yedek kulübesinde karara itiraz eden 2 kişi hakem tarafından tribüne gönderildi. 
45+7'nci dakikada fark 2’ye çıktı. Ziya, sol kanattan ceza alanına sokuldu, içeriye kaldırdığı topu Kappel kafayla ağlara gönderdi: 2-0.
56'ncı dakikada Mehmet Akyüz, ceza sahası ön çizgisi üzerinde Kappel’den aldığı topa dönerek vurdu. Top kaleci Korcan’da kaldı.
70'inci dakikada Denizlispor 3'üncü golü buldu. Berkan’ın sağ kanattan pasında topla buluşan Mehmet Akyüz,
90+1'inci dakikada Ankaragücü’nün tek golü geldi. Sağdan yapılan ortayı Umut kafayla filelere gönderdi: 3-1.
Karşılaşma 3-1 Denizlispor üstünlüğüyle sona erdi.
PROTOKOL TRİBÜNÜ KARIŞTI
Karşılaşmanın 45+1'inci dakikasında Mehmet Akyüz'e yaptığı müdahale sonrası Ankaragücü'nde Alihan kırmızı kart gördü. Bu pozisyonun ardından 
protokol tribünün de olay çıkarken, masalar kırıldı ve sandalyelere havada uçuştu. Denizlispor ve Ankaragücü yöneticileri birbirine girdi. Çıkan kavgada Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla yaralandı. Ardından olaylar durulmayınca çevik kuvvet protokol tribününe girdi. Yaralanan Taner Atilla, ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Maçın kalan bölümüne devam edildi.
 

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