Denizlispor, Aissati'yi kadrosuna kattı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, ara transfer döneminin son gününde Giresunspor'dan forvet Mehmet Akyüz'den sonra Balıkesirspor Baltok'un Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu İsmail Aissati'yle de sözleşme imzaladı. Balıkesir ekibiyle 60 bin Euro karşılığında sözleşmesini fesheden Aissati, yeşil-siyahlı ekibe katıldı. 29 yaşındaki futbolcu ülkemizde daha önce Antalyaspor ve Alanyaspor'da da oynarken, bu sezon da Balıkesir'de 13 maçta görev yaptı. Denizlispor, ara transfer döneminde Kayserispor'dan Canberk, Manisaspor'dan İsmail Haktan, Atiker Konyaspor'dan Eze, Aytemiz Alanyaspor'dan Lazic, Osmanlıspor'dan Hasan ile Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Alperen Babacan'ın da renklerine bağladı.