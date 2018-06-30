Denizlispor Afyon'da kampa girdi

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un yeni sezon öncesi 13 günlük Afyonkarahisar kampı başladı. Yeşil-siyahlıların 16 futbolcudan oluşan kamp kadrosunda Asil Kaan, Taha Can, Ziya Alkurt, Kerem Can, Cihan, Hüseyin Altıntaş, Aissati, Mehmet Akyüz, Asım, Mustafa Teke, Ali Eren Yalçın'ın yanı sıra yeni transferler Muhammed Himmet Ertürk, Seddar Karaman, Deniz Vural, Burak Çalık ve Gökhan Süzen yer aldı. Afyon'dan 13 Temmuz'da Denizli'ye dönerek 2 gün izin yapacak Denizlispor, ardından ikinci etap kampı için Kızılcahamam'a gidecek.

İç ve dış transfer harekatını sürdüren Denizlispor'da kadro planlaması kapsamında Canberk Aydın'ın da takımdan kesin olarak gönderilecek isimler arasına eklendiği öğrenildi. Kayserispor'dan kiralanan ve 1 yıl daha opsiyonlu sözleşmesi bulunan Canberk, eski kulübüne döndü. Sezon bitiminde ve geçtiğimiz günlerde Barış, Eze, Layic, Hasan, Atakan, İsmail Haktan, Kappel, Şevki gibi isimlerle yollarını ayıran Denizlispor'da kadroda düşünülmeyen kaleci Zeki Ayvaz da sözleşmesini feshederek takıma veda etti. İç transferde Cenk, Burak Altıparmak gibi isimlerin durumu ise belirsiz.